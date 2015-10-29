В Германии провели обыски у подозреваемых в киберпреступности

DroidJack позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны с операционной системой Android, следить за потоком данных, слушать разговоры, использовать камеру смартфона и посылать текстовые сообщения без ведома его владельцев, сообщает Би-би-си.

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Прокуратура Франкфурта, специализирующаяся на киберпреступности, сообщила, что подозреваемые не связаны между собой, их возраст от 19 лет до 51 года.

Обыски, проведенные во вторник – часть операции, проводимой в различных странах Европы и координируемых Европолом.

Подобные полицейские рейды были проведены также в Британии, Франции, Бельгии и Швейцарии.