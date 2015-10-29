Frankfurter Allgemeine: Время на стороне Греции

Об этом сообщает Вернер Мусслер в своей статье «Время на стороне Греции», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Третья программа помощи стран еврозоны Греции снова на повестке дня - и с ней давно знакомое перетягивание каната между кредиторами и правительством в Афинах. Афины затянули с реализацией согласованных в августе реформ («этапов»), и Еврогруппа хочет придержать те два миллиарда евро, которые уже выделила две недели назад – при условии быстрого осуществления этих реформ. Также еще один миллиард евро, который связан с дальнейшими реформами и запланирован на ноябрь, как ожидается, будет выплачен с задержкой.

Повторно избранное «лево-правое» правительство заменило новой тактикой свою прежнюю, основанную на идеологии тотальную оппозицию программе. Официально оно стремится к согласованным реформам. Но снова и снова, кто-то из греческих членов правительства указывает, что необходимо обсудить тот или иной вопрос. Поэтому все продвигается гораздо медленнее, чем должно. Ту же самую тактику ранее применяли консервативные предшественники. Давно известно также, что Европейская комиссия видит гораздо больше прогресса, чем министры финансов еврозоны.

Возражения еврогруппы – немногим больше, чем пустой шум

Реформы, которые Афины должны осуществить до конца месяца, не совсем сложная и запутанная работа, и не то, чтобы с двумя третями этих реформ совсем ничего не произошло. Уже поэтому возражения еврогруппы – немногим больше, чем пустой шум. Первоначально транш кредита должен был быть выплачен финансовыми госсекретарями без публичной огласки. Теперь через две недели министры еще раз этим займутся.

Министр финансов ФРГ использует встречу для государственных и негосударственных нравоучений. Но опыт показывает, что выплата в общей сложности трех миллиардов евро не провалится из-за этих 48 реформ, которые еще не реализованы. Они, в конечном итоге, будут реализованы не на сто, но, возможно, на семьдесят или восемьдесят процентов, и никто потом не захочет этого знать. И можно предположить, что чем больше Афины медлят, тем менее неотложными являются потребности в финансировании греческого государства.

Одной реформы правительству все же избежать не удастся: ему необходимо принять свод правил для консолидации сомнительных банковских кредитов, что должно способствовать принудительной продаже имущества. Только тогда больные банки получат доступ к когда-то отданной в залог недвижимости. Правительство уклоняется от этого непопулярного шага. При этом речь идет лишь о том, чтобы ввести и без того действующие в других странах стандарты. Без такой реорганизации некогда запланированные вливания капитала для банков из средств фонда спасения ESM окончательно потеряют все основания. Достаточно возмутительно, что рекапитализация греческих банков должна быть проведена, прежде чем в следующем году в силу вступят те новые правила, которые в будущем избавят налогоплательщиков от необходимости спасать пострадавшие банки.

Хорошие карты для греческого правительства

Рекапитализация банков была запланирована до середины ноября, она также затянется. Поскольку реализация реформ финансового рынка является только одной из предпосылок для выплаты по-прежнему предусмотренных 15 млрд евро; вторая заключается в том, что кредиторы должны полностью завершить первую проверку. Она только началась, и до середины ноября точно не закончится. Но до конца года еще есть немного времени. И банковские риски Афины в любом случае могут передать еврозоне.

Если у греческих банков будет недостаточно капитала, еврогруппа будет вынуждена дать обоснование – потому что она должна будет защищаться от претензий, что без быстрых инъекций капитала от учреждений исходит опасность заражения. Риски Греции быстро вновь станут европейскими – независимо от того, являются ли греческие банки «системообразующими» или нет.

Хорошие карты у греческого правительства в программном покере еще и по другой причине. Политический климат в Европе кардинально изменился в связи с кризисом беженцев. В первой половине этого года, Германия была во главе конфликта с правительством Ципраса. Между тем, федеральное правительство обречено сотрудничать с Афинами. 50 000 мест для приема и регистрации беженцев, которые должны появиться в Греции, в непосредственных интересах Берлина. Вряд ли их будет достаточно, поэтому канцлер по-прежнему зависит от расположения греков. Поскольку так можно замедлить дальнейший приток беженцев, Ангела Меркель быстро согласится на пару уступок в требованиях программы для Греции.

Такие компромиссы сейчас соответствуют государственной политике. Политике канцлера они соответствуют полностью. Поэтому, возражения министров финансов еврозоны против выплаты кредита вряд ли будут решающими. Не позднее, чем к очередному саммиту ЕС в декабре, Афины получат новые кредиты.