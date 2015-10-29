В США упал военный дирижабль-беглец (видео)

Об этом в среду, 28 октября, сообщило Reuters со ссылкой на источники, передает Лента.ру.

Инцидент произошел в округе Монтроз, штат Пенсильвания. Информации о пострадавших пока нет. Отмечается, что свисающие с летающего аппарата тросы повредили линию электропередачи, оставив без электричества около 27 тысяч человек. Он пролетел почти 300 километров прежде, чем стал снижаться, упав в лесистой местности.

Незадолго до этого дирижабль-разведчик длиной около 70 метров оторвался от места крепления на военном полигоне Абердин в штате Мэриленд. Некоторое время он передвигался на высоте 5-6 километров. Его полет сопровождали два истребителя F-16, поднятые по тревоге с базы в штате Нью-Джерси. Причина, по которой аппарат поднялся в воздух, не установлена.

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Этот дирижабль, как пояснили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), предназначался для противовоздушной и противоракетной обороны района вокруг Вашингтона.