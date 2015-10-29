Глава МИ-5: террористическая угроза для Великобритании находится на невиданном уровне

Об этом в среду заявил глава британской контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер, передает ТАСС.

"Еще, возможно, не достигнут наивысший предел угрозы, несмотря на наши успехи. Мы не можем быть абсолютно уверенными в том, что пресекли ее. Мы считаем, что существует заговор против Соединенного Королевства, готовящийся террористами в Сирии", - сказал он, отметив тот факт, что боевики ИГ с помощью "изощренных технологий" пытаются наладить контакт со своими вероятными сторонниками в Великобритании.

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"Они используют все имеющиеся возможности современной коммуникации для распространения своих исполненных ненависти сообщений, вдохновляющих экстремистов, которые порой являются несовершеннолетними", - приводит слова генерального директора спецслужбы агентство Press Association.

"Все это означает, что мы сталкиваемся сегодня с угрозой такого масштаба, какого я не видел за всю свою карьеру", - подчеркнул он, указав, что для Великобритании также сохраняется опасность и от деятельности международной террористической организации "Аль-Каида".