Россия заявляет, что ряд лидеров боевиков в Афганистане и Пакистане присягнули ИГ

Ряд лидеров боевиков в Афганистане и Пакистане принесли присягу "Исламскому государству" (ИГ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Речь идет не столько о живом притоке террористов, боевиков ИГИЛ в Афганистан и Пакистан, но о том, что некоторые полевые командиры террористических группировок, которые воюют в так называемой зоне Афпака выражают свою поддержку "Исламскому государству" или даже уже присягнули на верность ее лидеру, как вы знаете, его зовут Абу Бакр аль-Багдади", - сказала она на брифинге в четверг.

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По словам Захаровой, "в марте 2015 года лидер террористического исламского движения "Узбекистан" Усман Гази принес присягу Абу Бакру, о том же заявили, по имеющимся данным, боевики "Хизб ут-Тахрира".

"Те же процессы идут и в Пакистане. Есть сведения, что более полутора тысяч боевиков движения "Талибан" и радикальной группировки "Лашкаре-Тайба" и "Джангви" действуют теперь в интересах "Исламского государства". Делается это, как мы полагаем, в целях видимого присоединения к некоему такому более продвинутому или более модному бренду экстремизма. Но хуже другое, в этой обстановке террористические группировки могут постараться перевести свое противостояние в соревнование по жестокости и насилию", - отметила Захарова.