Приднестровье заложило россиянам всю свою ”оборонку”

Власти Приднестровья договорились с Россией о кредите в 150 миллионов долларов под залог предприятий оборонного комплекса, расположенных в республике. Об этом сообщает агентство "Новости-Молдова" со ссылкой на интервью замминистра промышленности Приднестровья Юрия Ганина, опубликованное в "Киевских ведомостях".

Кредиты будут выданы в два этапа под гарантию правительства Приднестровья. В залог будут предоставлены, в частности, машиностроительные, электротехнические и оборонные предприятия.

Как заявил на страницах украинского издания Юрий Ганин, в Тирасполе надеются, что кредит, которые предполагается направить на поддержку банков, а также пятый транш финансовой помощи из России, будет предоставлен уже в августе.

Ранее еженедельник "Военно-промышленный курьер" опубликовал список предприятий приднестровского ВПК и выпускаемую на этих заводах продукцию. Основные предприятия находятся в Бендерах. Среди них, завод "Прибор", на котором производятся минометы и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град"; заводы "Электромаш" и "Металлорукав" производят пистолеты ПМ, ТТ, ПСМ, автоматы АК, АКМ, боевой комплект "Полисмен", противотанковые гранатометы СПГ-9.

На заводе имени Кирова и заводе "Электроаппаратный" в серийное производство запущены гранатометы "Пчела" и "Гном", переносные минометы "Катран" и "Василек", ПЗРК "Дуга".

Лента.ру