Der Spiegel: как российские СМИ искажают отчет об МН17

В статье Кристиана Неефа под названием «Как российские СМИ искажают отчет об МН17», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel пишется о том, что Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, - хорошо воспитанный человек. Когда во вторник появились сообщения с пресс-конференции на голландской авиабазе Гилзе-Рийен, он отреагировал вполне уместно: отчет необходимо тщательно изучить, только потом возможны комментарии.

Так и должно быть, потому что это отчет, который был сформулирован соответствующим образом. В качестве одной из главных причин катастрофы в нем назван тот факт, что Украина не закрыла свое воздушное пространство – хотя были видимые риски для гражданской авиации. От этого обвинения Украина не сможет отгородиться.

Однако, ключевая идея: Самолет MH17 был сбит ракетой «Бук» типа 9M314M.

То, что это будет главным сообщением голландского отчета, Москве было известно, потому что они получили бумагу на несколько дней раньше. Соответственно, могли подготовиться. И они это сделали – прежде всего, с помощью пресс-конференции производителя ракет «Бук» «Алмаз-Антей», которая состоялась за несколько часов до голландской презентации. Наиболее важное заявление: «Если бы это был «Бук», тогда однозначно типа 9M38» - модель, которая была выведена из эксплуатации российских вооруженных сил еще в 2011 году. Соответственно, только украинцы могли выпустить ракету. Неопровержимые доказательства: нет.

Пресс-конференция была важна, прежде всего, по одной причине: Близкие к Кремлю СМИ не должны были сообщать о результатах расследования голландцев, а, главным образом, о заявлениях российской государственной оружейной компании. Так и произошло. Кто все-таки упомянул отчет голландской комиссии, те сделали это снисходительным тоном, с оскорблениями, злобой и ненавистью.

Московская газета «Известия» была особенно бесцеремонной. Главное событие - пресс-конференцию голландцев - она даже не упомянула, но, вместо этого очень подробно рассказала о пресс-конференции группы «Алмаз-Антей». Заголовок: «Алмаз-Антей» раскрыл секрет крушения малазийского Боинга». В конце все же можно найти комментарий, в котором речь идет о Нидерландах, но сразу непонятно, что послужило для этого поводом. В нем сказано, что голландцы – особенно коварные люди, а Нидерланды – страна, которая «искажает реальность, пока она ей не подойдет». Бывшему национал-большевику Эдуарду Лимонову было разрешено распространять по этому поводу свои собственные впечатления.

Читатели газеты «Комсомольская правда» в будущем, возможно, также откажутся от поездок в Голландию. «Голландцы выращивают хорошие цветы, но расшифровывать черные ящики они не умеют», цитирует газета «заслуженного пилота СССР». «Они сфабриковали доказательства для того, чтобы покрыть истинных виновников», написал еще один "специалист". И эксперт Московского института авиационной безопасности добавил: «Расследование, которое ведут иностранцы, никогда не может быть честным».

Приближенная к Кремлю пресса в любом случае не слишком придерживается фактов. Вот только три примера:

Согласно военно-промышленному концерну «Алмаз-Антей», ракета «Бук» якобы была запущена украинскими солдатами с населенного пункта Зарощенское. Эдуард Басурин, старший командир министерства обороны «Донецкой Народной Республики», заявил в июне этого года: Да, населенный пункт был под контролем украинцев. Но на оперативных картах от 17 июня 2014 года этот пункт значится как «подконтрольный сепаратистам». Представитель группы «Алмаз-Антей» во вторник пытался избежать скандала: «Там были как одни, так и другие. Эту тему мы не комментируем». Газеты не уточняют это странное заявление.

То, что Следственный комитет РФ, самое высокое прокурорское учреждение в стране, постоянно настаивал, что Боинг был сбит не ракетой, а украинским истребителем – что сейчас однозначно опроверг голландский отчет – в российских газетах замалчивается, ради безопасности. Сам комитет молчит.

К тому же, газеты, как правительственная «Российская газета», утверждают, что Нидерланды упорно игнорировали российскую информацию по катастрофе – что доказывает, что они действовали по «политическому приказу». Это также не соответствует фактам. Кто посмотрит отчет комиссии по расследованию, увидит: Учитывались даже тезисы оружейной компании «Алмаз-Антей». Только голландцы пришли к другим выводам.

Особенно своеобразно о событиях сообщает «Комсомольская правда». Она пишет, что отчет из Нидерландов не соответствует ожиданиям Запада – потому что в нем ни россияне, ни донецкое "народное ополчение" не были названы виновниками. И отсюда заголовок: «Голландцы больше не утверждают, что стреляли «сепаратисты». В действительности: Голландская комиссия воздерживается от обвинений, потому что это не в ее компетенции. Но они очень ясно дали понять, что виновных следует искать среди сепаратистов.

Это «Комсомольская правда» не прияла к сведению. И поэтому теперь может спокойно требовать «извинений от западных СМИ за их небылицы» - и компенсационные выплаты для пострадавшей от санкций России.