Израиль нанес авиаудары по Сектору Газа

Израильские самолеты нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в Секторе Газа на фоне нарастающей напряженности между израильтянами и палестинцами, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Как заявляют власти Газы, жертвами авиаудара стали два человека, четверо ранены, ещё трое, предположительно, находятся под завалами дома. По информации врачей, погибли беременная женщина и её трехлетняя дочь.

Представители израильской армии сообщили, что военно-воздушные силы атаковали два склада с оружием, принадлежащих движению ХАМАС, в ответ на запуск двух ракет палестинцами в пятницу и субботу.

Одна ракета взорвалась на израильской территории, не причинив никому вреда, другая была сбита израильской системой ПРО.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил мобилизацию сотен полицейских резервистов из-за обострения отношений между израильтянами и палестинцами.

Резервисты начнут службу в воскресенье, чтобы восстановить порядок в Иерусалиме и по всей стране, сообщил Нетаньяху.

В субботу израильская полиция застрелила двух палестинских юношей во время столкновений недалеко от границы с Сектором Газа.

Столкновения между палестинцами и израильтянами участились в последние недели. В минувшее воскресенье полиция Израиля ограничила для палестинцев доступ в Старый город Иерусалима, где находится, в частности, священная для мусульман мечеть Аль-Акса.

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Этому предшествовали два кровопролитных нападения на прохожих-израильтян. В одном случае двое израильтян были зарезаны насмерть. Решение закрыть Старый город вызвало беспорядки среди палестинцев.