Навальному запретили выезжать из России

Федеральная служба судебных приставов ограничила оппозиционеру Алексею Навальному право на выезд за рубеж в связи с невыплатой средств, взысканных с него судом в пользу потерпевших по делу "Ив Роше".

Как сообщил информагентствам представитель московского управления ФСПП Тимур Коробицын, приставам так и не удалось взыскать с Навального средства, которые он по решению суда должен выплатить "Многопрофильной процессинговой компании", пишет Русская служба Би-би-си.

Коробицын утверждает, что оппозиционер встретил пристава на первом этаже своего дома, но отказался что-либо выплачивать, сел в машину и уехал. В связи с этим решено временно запретить ему выезд за границу и взыскать с него исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

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Защита Навального назвала такой шаг со стороны ФССП бессмысленным, напомнив, что оппозиционер получил уже два условных срока, из-за которых в любом случае не имеет права покидать территорию России.

Ранее ФСИН уже пыталась обязать Навального выплатить в ускоренном порядке полтора миллиона рублей, которые он должен "Многопрофильной процессинговой компании". Однако 7 октября суд отклонил эти требования.

Ранее Навальный уже выплатил в пользу потерпевших 3 млн рублей, погасив таким образом две трети суммы, которую с него и его брата Олега взыскал суд (4,5 млн рублей). На оставшуюся часть он попросил рассрочку.