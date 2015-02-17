Мосгорсуд оставил в силе приговор братьям Навальным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ из зала суда, Алексею Навальному отменен домашний арест, а испытательный срок увеличен на три года - до 2020 года.

«Приговор Замоскворецкого суда в отношении Алексея и Олега Навальных от 30 декабря 2014 года оставить без изменения, а апелляционные жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры - без удовлетворения», - огласила судья.

Кроме того, суд постановил приговор в отношении Алексея Навального изменить. Ему назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет вместо 2 лет по решению суда первой инстанции. Алексею Навальному также отменили штраф в 500 тыс. рублей.

Читайте такжеПолиция только ночью отпустила Навального, раздававшего листовки в метро

Условное наказание российскому оппозиционеру по делу «Ив Роше» заканчивается в августе 2017 года, по делу «Кировлеса» - в июле 2018 года, а испытательный срок - в 2020 году.

Адвокат осужденных Наталья Терехова заявила, что защита Навальных продолжит обжаловать обвинительный приговор по делу «Ив Роше». «Будем обжаловать в кассационной, надзорной инстанции и в Европейском суде по правам человека», - сказала Терехова.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными в хищении средств компании "Ив Роше". Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а его брат - такой же срок содержания под стражей. Сторонники Алексея Навального и правозащитники считают его брата Олега, который занимается бизнесом, политическим заложником.

Также сообщалось, что Навального задержали за раздачу листовок в московском метро.