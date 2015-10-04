Двойной теракт в Багдаде унес жизни 18 человек

В столице Ирака в субботу, 3 октября, произошел двойной теракт. В результате подрыва заминированных автомобилей погибли 18 человек, еще 60 получили ранения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

"Взрывы произошли в северных районах Багдада Аль-Хуррия и Аль-Казимия, сообщили в местной полиции. В этих частях города проживают преимущественно шииты", - говорится в сообщении.

Ответственность за произошедшее на себя никто не взял.

Один из последних терактов произошел в Багдаде 17 сентября, его жертвами которого стали 12 человек. Два террориста-смертника подорвали себя в одном из центральных районов города — Баб аль-Шарки, населенном в основном шиитами. Жертвами взрывов стали восемь человек, еще 18 получили ранения. Почти одновременно совершен теракт в соседнем шиитском квартале Баб аль-Муадам, в результате погибли четыре человека, девять пострадали.

Теракты происходят в Ираке регулярно, в том числе из-за наступления боевиков из группировки "Исламское государство" (ИГ), контролирующей около трети территории страны. Боевики захватили часть территории Ирака и Сирии и летом 2014 года провозгласили халифат со столицей в Мосуле.