Кремль не комментирует результаты своей военной операции в Сирии: "пока говорить рано"

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Пока рано об этом говорить", - ответил представитель Кремля на вопрос, удовлетворен ли глава государства тем, как идет операция.

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Песков также напомнил, что срок действий российских ВС в Сирии установлен "на время наступательной операции сирийских вооруженных сил".

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Россия нанесла первый авиаудар в Сирии - однако не по исламистам, а по оппозиционерам. В результате этого, по данным правозащитников, погибли 12 детей.

Россия уверяет, что речь идет об использовании Военно-воздушных сил России для поддержки войск режима Асада в Сирии в борьбе против "Исламского государства".