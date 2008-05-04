Пожар на нефтехранилище в Беларуси: сгорело 200 тонн бензина

В Беларуси во время пожара на нефтехранилище, которое находится на окраине Бреста, сгорело около 200 тонн бензина - половина имеющегося на предприятии запаса горючего.

Как сообщает “5 канал”, пожар произошел сегодня. По одной из версий, пожар спровоцировал удар молнии.

Всего на нефтехранилище хранилось около 400 тонн горючего, которые могли взорваться ежесекундно. Пламя тушили более 4 часов.

Работники предприятия были эвакуированы, никто не пострадал. Сейчас огонь уже ликвидирован.