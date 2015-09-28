Российский политолог получил условный срок за репост в соцсети обращения "Правого сектора"

Об этом адвокат Андрей Лепехин заявил изданию «Грани».

По его словам, судья Центрального районного суд Челябинска приговорила политолога к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и применила акт амнистии.

Жаринов признан виновным в публичных призывах к экстремизму за репост в соцсети "ВКонтакте" 1 марта 2014 года обращения "Правого сектора" к народам России.

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Дело против Жаринова было возбуждено 30 апреля 2014 года.

Жаринов заявлял, что является политологом, автором нескольких книг об истории терроризма, и обращение "Правого сектора" было интересно ему в профессиональном аспекте. Репост он удалил вскоре после того, как сделал, однако региональный главк ФСБ успел обратить внимание на публикацию.