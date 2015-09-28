РФ может косвенно помочь джихадистам в Сирии, но не собирается изменять ситуацию "кровавого тупика" - Times

Россия развернула свою армию на территориях, где воюют сирийские повстанческие группы против боевиков "Исламского государства", пишет британское издание The Times со ссылкой на аналитический центр Института объединенных служб Великобритании, пишет ZN.ua.

"В то время как президент России утверждает, что его военная интервенция направлена ​​на ИГ, аналитики института объединенных служб Королевства отмечают, что российские войска развернуты на территориях, где они сталкиваются только с сирийскими повстанческими группами. А эти повстанческие группировки сами борются с ИГИЛ, то есть российская интервенция может косвенно помочь джихадистам", - говорится в статье.

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Как подчеркивает издание, Россия направила свои военные силы в Сирию, чтобы компенсировать слабые стороны сирийского лидера Башара Асада.

"В то время как российские войска могут поддержать режим, они не собираются изменять ситуацию "кровавого тупика" в этой стране. Следующий шаг Путина - попытаться убедить Запад, что борьба против "ИГ" может и должна включать в себя режим Асада", - резюмирует автор.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не планирует участвовать в военных операциях на территории Сирии, но думает над тем, как интенсифицировать сотрудничество с сирийским президентом Башаром Асадом.

24 сентября агентство Bloomberg писало, что Путин готов начать одностороннюю военную операцию против боевиков террористической организации ИГИЛ в Сирии, если США отвергнут его предложение присоединится к международной коалиции. Телеканал CNN сообщил, что российские истребители летают в небе над Сирией с выключенными транспондерами, чтобы избежать своего обнаружения.

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Также они летают в непосредственной близости к транспортным самолетам. А источники Los Angeles Times в разведке США сообщили, что Россия готова к нанесению авиаударов по ИГИЛ и другим военизированным группировкам в Сирии, чтобы остановить их продвижение на запад страны, тем самым защищая режим Башара Асада.