Более 40% россиян выступают за уничтожение санкционных продуктов, 38% - против - опрос

Оценки этого решения властей у тех, кто о нем знает, распределились примерно поровну: 42% считают, что санкционные продукты следует ликвидировать, 38% придерживаются противоположного мнения, передают "Ведомости" со ссылкой на фонд "Общественное мнение".

Те, кто считают, что такие продукты нужно уничтожать, полагают, что они не отвечают санитарным нормам, что они некачественные, просроченные, вредные (17%), а также говорят о необходимости развивать российское производство, поддерживать отечественных производителей (8%).

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Их оппоненты предлагают раздать эти продукты бедным, нуждающимся (18%) или отдать в детские дома и дома престарелых (5%).

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Опрос был проведен 15-16 августа среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов федерации.