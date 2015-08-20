КНДР пригрозила Южной Корее войной, если через 48 часов громкоговорители у границ не будут убраны
КНДР заявила о готовности начать войну против Южной Корее, если она не демонтирует с приграничной зоны громкоговорители, которые вещают «пропаганду».
Об этом сообщает «Ренхап».
«Северная сторона угрожает началом военных действий, если Южная не прекратит трансляцию пропаганды против Пхеньяна и не уберет все средства вещания в течение 48 часов», - отметили в министерстве национальной обороны КНДР.
Читайте такжеВ Южной Корее приказали эвакуировать жителей приграничных районов после обстрелов с КНДР
Как сообщал УНИАН, после обстрела в четверг южнокорейских военных в сторону Северной Кореи было выпущено несколько десятков ракет.
Южная Корея привела свои войска в состояние высшей степени боеготовности после обстрела с территории КНДР.
На прошлой неделе после инцидента с раненными на границе солдатами Южная Корея впервые за 11 лет включила на границе громкоговорители с сообщениями, направленными против политики Пхеньяна.