Южная Корея привела войска в полную боевую готовность

Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, после обстрела южнокорейских военных в сторону Северной Кореи было выпущено несколько десятков ракет.

Власти Южной Кореи также заявили о проведении экстренного заседания совета нацбезопасности из-за обстрелов громкоговорителей со стороны КНДР.

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На прошлой неделе после инцидента с раненными на границе солдатами Южная Корея впервые за 11 лет включила на границе громкоговорители с сообщениями, направленными против политики Пхеньяна.