Швейцария извинилась за "кражу" воды из французского озера

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на издание Neue Zuercher Zeitung.

Как отмечается, в мэрию городка, которому принадлежит озеро Рус, во вторник позвонил командующий вооруженных сил Швейцарии Доминик Андрей, чтобы извиниться за инцидент.

"Звонок генерала", по словам мэра городка, "очень тронул" его, хотя он и отметил, что ожидал подобный звонок раньше.

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Ранее УНИАН сообщал, что Швейцарские военные без официального разрешения французских властей вертолетами набирали воду из французского озера Ле Русе. Представители швейцарской власти утверждают, что просили разрешения Франции брать воду и такое разрешение получили.