Население Беларуси растет за счет миграции
13:42, 29 июля 2015Мир
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Численность населения Беларуси на 1 июля текущего года составила 9 485 300 человек и по сравнению с началом года увеличилась на 4 тысячи 474 человека.
В Беларуси наблюдается позитивное сальдо миграции / n1.by
Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.
Согласно сообщению, естественная убыль населения в январе-июне текущего года составила 6077 человек и по сравнению с соответствующим периодом 2014-го увеличилась на 1897 человек.
Читайте такжеБездействие украинской власти заставит беженцев из Донбасса мигрировать в другие страны - представитель ООНПри этом в первом полугодии миграционный прирост населения составил 10 551 человек и по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличился в 2 раза (на 5362 человека).
За шесть месяцев текущего года из стран бывшего СССР в Беларусь прибыло 12007 граждан, в том числе из России, Украины и Казахстана - 10867 (90,5%).
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