Население Беларуси растет за счет миграции

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Согласно сообщению, естественная убыль населения в январе-июне текущего года составила 6077 человек и по сравнению с соответствующим периодом 2014-го увеличилась на 1897 человек.

Читайте такжеБездействие украинской власти заставит беженцев из Донбасса мигрировать в другие страны - представитель ООНПри этом в первом полугодии миграционный прирост населения составил 10 551 человек и по сравнению с январем-июнем прошлого года увеличился в 2 раза (на 5362 человека).

За шесть месяцев текущего года из стран бывшего СССР в Беларусь прибыло 12007 граждан, в том числе из России, Украины и Казахстана - 10867 (90,5%).