В Кремле назвали "истерикой" опасения в РФ о возвращении 90-х из-за коронавируса

«У страха глаза велики», заявляет Песков.

В Кремле назвали «истерикой» опасения, что из-за коронавируса в России вырастет преступность как в 1990-х годах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается роста преступности, бесспорно, мы все это фиксируем. Главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас с повышенной нагрузкой. Вместе с тем, очень важно призвать всех не строить сейчас какие-то авральные графики на основе отдельных случаев. Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, хотя, бесспорно, это требует повышенного внимания», - сказал Песков, комментируя сообщения о нападениях в регионах России на курьеров, которые доставляют продукты, или ограбление покупателей, которые вышли из магазинов с покупками.

«Вы знаете, у страха глаза велики. Это такие истерические проявления, которым, безусловно, не нужно поддаваться», - добавил он, отвечая на вопрос, не идет ли речь о возвращении 1990-х.

Комментируя оценку российских экономистов о том, что уже 25% россиян полностью потеряли доходы из-за введенных ограничений в условиях пандемии, Песков заявил: «Очевидно, время не простое».

«В связи с торможением экономической жизни является неизбежным негативное влияние на уровень доходов. Для того, чтобы минимизировать это негативное влияние, разрабатываются планы по поддержке и граждан, и тех, у кого есть дети, и предпринимателей», - сказал Песков.