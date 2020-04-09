У сына президента Сербии обнаружили COVID-19: его госпитализировали

По последним данным в Сербии подтверждено 2666 случаев коронавируса, в результате болезни скончались 65 человек.

У старшего сына президента Сербии Александара Вучича, Данилы, обнаружен коронавирус.

Его госпитализировали в Белграде. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский телеканал РТС.

Вучич подтвердил информацию о болезни сына в своем профиле в Instagram. "Мой первенец инфицирован коронавирусом. Его клиническая картина является такой, что он был госпитализирован в клинику инфекционных болезней", - написал Вучич.

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По последним данным в Сербии подтверждено 2666 случаев коронавируса, в результате болезни скончались 65 человек

В Сербии ввели комендантский час с 5:00 до 17:00 в пятницу и в выходные. Но разрешается выгуливать домашних животных - утром с 8.00 до 10.00 и вечером с 23.00 до 01.00. Это также касается комендантского часа на выходные.

Как сообщал ранее УНИАН, 1 апреля от коронавируса умер государственный секретарь Министерства охраны окружающей среды Сербии Бранислав Блажич.

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