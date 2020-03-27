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В Испании за сутки количество смертей от коронавируса достигло рекорда

13:31, 27 марта 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Испании, за последние сутки в Испании умерло 769 человек. Таким образом, количество летальных случаев возросло до 4 тыс. 858 человек.

Общее количество инфицированных возросло до 64 тыс. 59 человек. Вчера эта цифра составляла 56 тыс. 188 человек.

Как сообщал УНИАН, 25 марта испанская армия обратилась к своим партнерам по НАТО с просьбой предоставить комплексы для тестирования на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и защитные костюмы в рамках международных соглашений о помощи альянса. Помощь будет передана гражданским лицам.

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