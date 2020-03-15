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СМИ раскрыли результат теста Трампа на коронавирус

06:20, 15 марта 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Результаты теста президента США Дональда Трампа на наличие у него нового коронавируса оказались отрицательными, глава вашингтонской администрации здоров.

Читайте такжеТрамп сдал анализ на коронавирус после встречи с инфицированнымЭто следует из сообщения его лечащего врача Шона Конли, которое распространила в субботу пресс-служба Белого дома, передает ТАСС.

«Вчера вечером после содержательной беседы с президентом относительно тестирования на [предмет наличия вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 он решил сдать [анализы]. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест отрицательный», – говорится в тексте.

Ранее Униан сообщал, что у главы пресс-службы президента Бразилии Жаира Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом.

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