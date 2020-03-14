Трамп сдал анализ на коронавирус после встречи с инфицированным

В Белом доме начаты медицинские проверки всего персонала, находящегося в окружении президента США.

Президент США Дональд Трамп объявил, что у него взят анализ на коронавирус нового типа. Тестирование провели вечером в пятницу.

Читайте такжеВ Румынии из-за коронавируса срочно утвердили новое правительствоКак пишет Радио Свобода, на вопрос журналистов о том, когда можно ожидать результата, Трамп ответил: «Через день или два», добавив, что пробы отправлены в лабораторию.

В Белом доме начаты медицинские проверки всего персонала, находящегося в окружении президента Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Станет ли президент проходить тестирование на коронавирус – этот вопрос стал предметом спекуляций после того, как он встретился с бразильской делегацией, один из участников которой при проверке на инфекцию показал положительную реакцию. Встреча состоялась на днях в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Двое других участников встречи, которые были вместе с президентом, также вскоре были протестированы и, показав позитивную реакцию, изолированы.