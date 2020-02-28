Handelsblatt: В Сирии назревает новая открытая война, которая угрожает Европе

Турции придется забыть о дружбе с Россией и вернуться к союзникам в НАТО, но последствия новой вспышки насилия в Сирии упадут на плечи Европы

Нападения на солдат Турции в Идлибе создали геополитический сдвиг вокруг войны в Сирии. Турция и США, кажется, снова объединились, Россия изолирована, а Европа оказалась в затруднительном положении.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt, отмечая, что в Сирии назревает новая откровенная война. После того, как сирийский режим убил десятки турецких солдат в провинции Идлиб, армия Турции сразу же замахнулась, чтобы нанести ответный удар как по позициям войск Башара Асада, так и по российским.

Военная эскалация провоцирует большие геополитические последствия. Крайне хрупкое равновесие в Сирии теперь полностью разрушено. Открытый конфликт меняет ситуацию с союзами как на местах, так и на международном уровне. Вполне вероятно, что Европе придется вновь бороться с последствиями.

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Издание замечает, что напряжение между Москвой и Анкарой продолжалось уже некоторое время. После нескольких атак армии режима Сирии против турецких войск, в результате которых погибали турецкие солдаты, быстро стало понятно, что президент России Владимир Путин не на стороне Раджепа Тайипа Эрдогана, как считалось ранее. В последнее время Россия избегала контактов с Турцией, намекая, что их тактической дружбе пришел конец.

Тем временем, США демонстративно становились на турецкую сторону. Незадолго до последней атаки появились слухи о том, что Америка, вероятно, перебрасывает ракеты Patriot в ту часть турецко-сирийской границы, где произошли столкновения.

Вскоре после атак сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал закрыть небо над Идлибом. Именно об этом Турция просила с 2015 года. Если США теперь выполнят эту просьбу, Вашингтон и Анкара могут снова сблизиться после нескольких лет дипломатических пререканий.

Европа тоже в этой ситуации может пострадать. Вскоре после атак президент Раджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция больше не будет блокировать движение сирийских беженцев на Запад. Так турецкие власти хотят возложить на Европу обязательства и одновременно надавить на нее.

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«Евросоюз должен действовать быстро. Из Идлиба убегает около 900 тысяч человек. Если они через турецкую территорию попадут в Европу, кризис 2015 года может повториться», - пишет издание.

С точки зрения Вашингтона, вероятно, ситуация даже кажется положительной. Ведь солдаты США не пострадали. А Турция вновь дистанцируется от России и вернется к тесных отношениям со своими союзниками по НАТО. Президент Дональд Трамп теперь может различными способами добиваться того, чтобы европейские союзники принимали большее военное участие в сирийской войне. Новый кризис буквально стоит на пороге Европы.