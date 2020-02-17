"Лукашенко едет в лифте": в сети показали, как белорусы реагируют на портрет президента (видео)

Жители Минска фотографировали и трогали пальцами портрет своего президента, который висел в лифте многоэтажки.

Жители Минска неоднозначно реагируют на портрет президента республики Александра Лукашенко, который висел в лифте одной из многоэтажек белорусской столицы.

Соответствующее видео "Лукашенко едет в лифте. Жители в шоке" появилось на канале "Усы Лукашенко" в Youtube.

Его авторы вслед за российскими и украинскими "коллегами" решили отследить, как простые граждане реагируют на изображение президента страны. "Мы сделали пранк над жителями подъезда одной из минских многоэтажек - повесили в лифте портрет Лукашенко. В этом видео вы увидите реакцию жителей", - говорится в подписи к записи.

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На видео некоторых жителей многоэтажки портрет рассмешил, еще один мужчина недоуменно его рассматривал, после чего догадался, что в лифте есть видеонаблюдение за его реакцией. Ребенок школьного возраста успел поводить по портрету пальцами, уделив внимание усам "бацьки". Еще меньший ребенок, который зашел в лифт с мамой, спросил у нее, как можно вешать картины в лифте. "Это же, мам, не дом", - сказал ребенок.

Другие минчане также догадывались о том, что в лифте есть камера, а одна девушка вслух спросила "что это за прикол?". Некоторые горожане проверяли, насколько прочно прикреплён портрет, а также фотографировали его.

Как сообщал УНИАН, ранее пранкеры проверили, как россияне реагируют на Владимира Путина. Позже аналогичный эксперимент был проведен в одной из многоэтажек Киева, где повесили портрет украинского президента.