Если в рай, то вместе: в Британии пара покончила с жизнью после 50 лет брака

90-летняя супруга скончалась от передозировки лекарственными препаратами, а 89-летний мужчина выжил. Однако без любимой жены он не смог жить и повесился через два месяца.

В Великобритании пожилая пара после 50 лет брака решила покончить жизнь самоубийство в один день, но что-то пошло не так.

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Об этом сообщает The Mirror.

90-летняя супруга скончалась от передозировки лекарственными препаратами, а 89-летний мужчина выжил. Инцидент произошел в мае прошлого года.

После того, как мужчину обнаружил его сосед и отвез его в больницу, тот пошел на поправку и выздоровел. Вернувшись домой в пустую квартиру, он решил, что обязан довести начатое до конца. В конце июля того же года мужчина повесился.

Перед этим старик попрощался со своей племянницей и сиделкой и сказал, что очень сильно их любит.