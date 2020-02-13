В США после смерти доктора у него в гараже нашли тысячи эмбрионов

Врач не соблюдал законы штата, которые касаются захоронения останков.

В доме американского врача в округе Уилл штата Иллинойс обнаружили более 2400 останков эмбрионов.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Читайте такжеПапа Франциск сравнил аборты с «наймом киллера»Отмечается, что часть останков нашли в гараже, а часть – в машине, которые принадлежали доктору Ульриху Клопферу. Пока полицейские не обнаружили доказательств того, что он делал аборты прямо на дому. По словам следователей, останки сохранились после операций, проводившихся между 2000-м и 2003 годом.

«Сегодня мы наконец похороним 2411 нерожденных детей… Они заслуживают большего, чем холодный, темный гараж или багажник автомобиля», – заявил генеральный прокурор Индианы Кертис Хилл.

Ульрих умер 3 сентября 2019-го. Когда семья доктора стала разбирать его вещи, они обнаружили эмбрионы в запечатанных пластиковых пакетах. Те были переданы окружному прокурору Индианы. Прежде чем захоронить останки, полицейские провели расследование, которое растянулось на год.

Отмечается, что Клопфер владел тремя клиниками абортов. Среди обнаруженных вещей доктора были найдены медицинские записи лечебниц: из них следует, что мужчина не соблюдал законы штата, которые касаются захоронения эмбрионов. Клопфер лишился лицензии еще в 2015-м.

Ранее УНИАН сообщал, как исследование показало, что большинство женщин испытывают облегчение после аборта.