США назвали Россию и Китай угрозами в Африке

США видят в России и Китае угрозы на Африканском континенте.

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Об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье газете американского Минобороны Stars and Stripes, передает kommersant. Он добавил, что союзники на Африканском континенте считают США более надежным партнером, чем Россия и Китай.

«Конкуренция с Россией и Китаем на континенте является критически важной. Мы считаем, что у нас есть конкурентное преимущество», - сказал Клутье. По его словам, другая угроза США в Африке - деятельность террористической организации «Аш-Шабаб». Клутье отметил, что у Китая есть военная база в Джибути, а в Ливии присутствуют российские наемники.

Он добавил, что африканские союзники «знают, что США - лучший военный партнер, чем Россия или Китай». «Конкурентное преимущество, которое у нас есть на Африканском континенте, думаю, заключается в профессионализме наших военных, дисциплине солдат и в отличной подготовке», - сказал Клутье.