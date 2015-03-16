Гиркин заявил о "неизбежном" обострении боевых действий на Донбассе в течение двух месяцев

Об этом он заявил на пресс-конференции в Перми, сообщает Эхо Москвы Пермь.

"Сейчас нам предстоит весенне-летняя компания, она неизбежна. Обострение боевых действий начнется через месяц - полтора, максимум два. Исходя из реалий мы понимаем, что нам опять надо будет одеть, обуть и снарядить 10 - 15 тысяч человек, поскольку центральное снабжение хромает на обе ноги", - заявил Гиркин.

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Как сообщал УНИАН, боевик из так называемой "ДНР" Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, заявил в Екатеринбурге, что президента РФ Владимира Путина ждет либо расстрел, либо тюремное заключение.