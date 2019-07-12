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В Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого по ночам

13:58, 12 июля 2019
Курьёзы
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В Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого / фото УНИАН

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

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Соседи мужчины, устроившего курятник в гараже, документально зафиксировали, насколько громко и часто петух кукарекал по ночам.

Правоохранители установили, что в некоторые дни петух кричал каждые 5-10 минут, а громкость его крика на расстоянии 15 метров достигает 84 дБ.

Суд удовлетворил иск. Хозяина петуха обязали обеспечить тишину с 10 часов вечера до 8 утра в будние дни и субботу, а по воскресеньям – с 10 вечера до 9 утра. Также его обязали усилить звукоизоляцию курятника.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции судили домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком.

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Теги: #Швейцария#петух