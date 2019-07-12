В Швейцарии суд обязал хозяина петуха обеспечить молчание пернатого по ночам

Соседи владельца петуха документально зафиксировали, насколько громко и часто птица кукарекала по ночам. Суд обязал его обязали усилить звукоизоляцию курятника.

Жители кантона Цюриха выиграли суд против хозяина петуха, птица которого громко пела по ночам.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

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Соседи мужчины, устроившего курятник в гараже, документально зафиксировали, насколько громко и часто петух кукарекал по ночам.

Правоохранители установили, что в некоторые дни петух кричал каждые 5-10 минут, а громкость его крика на расстоянии 15 метров достигает 84 дБ.

Суд удовлетворил иск. Хозяина петуха обязали обеспечить тишину с 10 часов вечера до 8 утра в будние дни и субботу, а по воскресеньям – с 10 вечера до 9 утра. Также его обязали усилить звукоизоляцию курятника.

Ранее УНИАН сообщал, что во Франции судили домашнего петуха, который слишком рано будит окрестности криком.