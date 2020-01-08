Иран потребовал от США и назвал свои ракетные удары "лишь пощечиной"

Верховный лидер Ирана повторил требование до Вашингтона вывести своей войска из региона.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в среду, что ракетные удары Тегерана по двум военным базам в Ираке, где расположен американский военный контингент, – это пока лишь "пощечина" для США, и выдвинул требование к Вашингтону вывести войска из региона.

Об этом Хаменеи заявил в среду, комментируя ракетные атаки Ирана, сообщает Европейская правда со ссылкой на иранское агентство IRNA.

"Подобных военных действий недостаточно. Важно прекратить коррумпированное присутствие Америки в регионе Западной Азии", - сказал Хаменеи, назвав ракетные удары "пощечиной" для Вашингтона.

Хаменеи высоко оценил проведенную операцию, которая была выполнена ровно в то же время ночью, когда американские войска нанесли удар по иранскому командующему генерал-лейтенанту Касему Сулеймани в аэропорту Багдада.

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Верховный лидер Ирана повторил требование к Вашингтону вывести свои войска из региона.

"США стали причиной войн, раскола, подстрекательства к мятежу, разрушения и уничтожения инфраструктуры в этом регионе. Конечно, они делают это по всему миру. Этот регион не примет присутствие Америки. Народы региона и правительства народов не примут его", - отметил Хаменеи.

Как сообщал УНИАН, более десяти ракет были выпущены в среду, 8 января, по военно-воздушной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся военнослужащие США.

Сообщалось, что президент США Дональд Трамп проинформирован о ситуации с атакой Ирана по американской базе в Ираке и провел совещание с силовиками.