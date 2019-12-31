Эрдоган внес в парламент представление о вводе войск в Ливию
04:09, 31 декабря 2019Мир
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Парламент рассмотрит представление Эрдогана уже в четверг, 2 января.
Иллюстрация REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес в парламент страны представление относительно размещения турецких войск в Ливии.
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Об этом сообщает Anadolu.
Ожидается, что парламент рассмотрит это представление уже в четверг, 2 января. Очевидно депутаты поддержат его, потому что «Партия справедливости и развития» Эрдогана и правая «Партия националистического движения» уже заявили о поддержке отправления войск, а они имеют большинство.
Как сообщал УНИАН, Международно признанное Правительство национального единства Ливии попросило Турцию о военной помощи для того, чтобы отразить наступление войск генерала Халифы Хафтара на столицу Триполи.
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