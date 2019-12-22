"Откроем новую страницу истории": Макрон назвал большую ошибку Франции
05:41, 22 декабря 2019Мир
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Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар с трехдневным визитом.
Эммануэль Макрон / REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Кот-д'Ивуаре, заявил, что колониализм был большой ошибкой Франции.
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Об этом сообщает ТАСС.
"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики", - сказал Макрон.
В связи с этим французский лидер призвал "открыть новую страницу общей истории".
Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар в пятницу вечером. Президента в трехдневной поездке сопровождает министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.
Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.
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