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"Откроем новую страницу истории": Макрон назвал большую ошибку Франции

05:41, 22 декабря 2019
Мир
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Эммануэль Макрон / REUTERS

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Об этом сообщает ТАСС.

"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой, ошибкой республики", - сказал Макрон.

В связи с этим французский лидер призвал "открыть новую страницу общей истории".

Макрон прибыл в Кот-д'Ивуар в пятницу вечером. Президента в трехдневной поездке сопровождает министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и начальник Главного штаба ВС Франсуа Лекуантр.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон собирается присутствовать на параде 9 мая в Москве.

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Теги: #Франция#Макрон