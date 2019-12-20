В самолете бразильской авиакомпании багажная полка упала прямо на пассажиров (фото)

Полка отпала сразу после посадки самолета.

В сети показали потрясающую фотографию с борта бразильского самолета, который выполнял рейс Гуарульюс-Франкфурт. На ней видно багажную полку, которая упала прямо на пассажиров.

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Инцидент произошел на борту Airbus A350 бразильской авиакомпании Latam Airlines 14 декабря, однако об этом стало известно только сейчас, передает ТСН со ссылкой на aeroin.net.

На снимке, который сделали присутствующие на рейсе пассажиры, видно поверженную на кресла багажную полку. Она упала прямо на людей сразу после посадки во Франкфурте.

Сообщается, что никто не получил серцозних травм, а пострадавшим оказали всю нужную помощь.