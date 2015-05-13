Украинский фильм "Плен" не попал в конкурсную программу Канн из-за Изабеллы Росселини - продюссер

Прошлогодняя победа "Племени" Мирослава Слабошпицкого в двух номинациях Каннского фестиваля не дала никаких преимуществ отечественным картинам, подававшим заявки на участиев конкурсе - и украинский "Плен" не попал в конкурсную программу из-за позиции одного из членов жюри, сообщают Вести.

"Сначала французы сказали, что надо указать место военного конфликта. Но мы бы не хотели такой привязки. Наш фильм скорее притча о войне, о том, какие метаморфозы происходят с людьми в нечеловеческих условиях. А потом картину завернула одна из членов жюри итальянка Изабелла Росселлини, поскольку вообще не любит жесткое кино", - рассказал Антон Сладкевич, продюсер «Плена», в котором только намекается, что события происходят в зоне АТО.

Вне конкурса покажут и девять украинских короткометражек, среди которых есть мультфильм 15-летнего Никиты Тимощука «Остров» и мистический «Туннель» Виктора Булыги, победивший на интернет-фестивале авторского кино в Нью-Йорке, пишет издание.

Читайте такжеНачинается 68-й Каннский кинофестиваль (фоторепортаж)Как пишет Левый берег, фильм украинского режиссера Анатолия Матешко "Плен" рассказывает о сутках в плену. В фильме - 12 героев, которых режиссер сравнивает с апостолами.

В главных ролях в "Плену" сыграли Владимир Горянский, Лариса Руснак, Остап Ступка и другие. Действие фильма происходит в современной Украине.

Планируется, что в украинский прокат "Плен" выйдет осенью этого года. Бюджет фильма пока что не раскрывается, продюсеры фильма лишь заявляют, что картину сняли без поддержки Госкино.

Показ фильма в Каннах пройдет 16 мая.