Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги

Воздушное пространство столицы в 8.30 утра нарушил неопознанный самолет. Секретная служба США заявила об эвакуации ряда зданий, в частности Конгресса.

Правительственные здания, расположенные на Капитолийском холме, на полчаса перекрыли из-за сообщения о нарушении воздушного пространства Вашингтона.

Об этом сообщают NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Отмечается, что воздушное пространство столицы в 8.30 утра нарушил неопознанный самолет. Секретная служба США заявила об эвакуации ряда зданий, в частности Конгресса.

Уже 9.12 часов меры безопасности отменили, поскольку американская спецслужба объявила самолет невражеским.

На время эвакуации работникам Белого дома приказали оставаться на местах.

Как сообщал УНИАН, на севере американского штата Калифорния эвакуируют 180 тысяч человек из-за масштабных лесных пожаров, которые местами перекинулись на знаменитые виноградники.