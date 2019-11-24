В Конго в результате авиакатастрофы погибли 18 человек
15:25, 24 ноября 2019Мир
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19-местный самолет Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту вскоре после взлета.
Иллюстрация / REUTERS
На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.
Как передает Reuters, спасатели извлекли из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.
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По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.
Самолет совершал рейс в город Бени, расположенном примерно в 250 км к северу от Гома.
Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.
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