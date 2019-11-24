В Конго в результате авиакатастрофы погибли 18 человек

19-местный самолет Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту вскоре после взлета.

На востоке Конго вскоре после взлета потерпел крушение пассажирский самолет компании Busy Bee.

Как передает Reuters, спасатели извлекли из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.

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По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

Самолет совершал рейс в город Бени, расположенном примерно в 250 км к северу от Гома.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.