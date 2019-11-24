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В Конго в результате авиакатастрофы погибли 18 человек

15:25, 24 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает Reuters, спасатели извлекли из обломков 18 тел после того, как лайнер врезался в густонаселенный район в городе Гома.

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По данным неназванного представителя авиакомпании Busy Bee, 19-местный Dornier 228-200 потерпел крушение с 16 пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

Самолет совершал рейс в город Бени, расположенном примерно в 250 км к северу от Гома.

Как сообщал УНИАН, пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону) после того, как второму пилоту стало плохо.

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Теги: #Конго