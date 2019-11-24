В Гонконге на фоне масштабных протестов проходят выборы

Только за первые два часа явка в три раза превысила показатель 2015 года.

В Гонконге сегодня на фоне антиправительственных протестов проходят выборы депутатов районных советов.

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Как сообщает Deutsche Welle, перед избирательными участками наблюдаются длинные очереди желающих проголосовать. По данным гонконгской власти, только за первые два часа явка в три раза превысила показатель 2015 года.

Порядок на улицах и у избирательных участков обеспечивают сотрудники полиции.

Сторонники демократических реформ надеются, что высокая явка послужит предупреждением правительству Гонконга. Они призывали прийти на выборы и объявили о прекращении протестов против прокитайской местной власти. Активисты также распространили в социальных сетях призывы не ставить голосование под угрозу.

Право принимать участие в голосовании имеют более 4 млн жителей - почти на 400 тысяч человек больше, чем в 2015 году. Они должны избрать 452 депутатов в 18 округах.

Как сообщал УНИАН, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники сначала выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на предыдущих акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконг гарантированно специальные широкие права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают.