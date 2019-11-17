Как БТР на Майдане: в Гонконге протестующие сожгли грузовик полиции (видео)

Также демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост.

В Гонконге протестующие сожгли «коктейлями Молотова» грузовик полиции.

Видео инцидента на своей странице в Facebook выложил пользователь под ником Jo Jo Wu.

Украинские пользователи соцсети сравнили этот эпизод с поджогом БТР во время Революции Достоинства в Украине в феврале 2014 года.

Как сообщает South China Morning Post, демонстранты в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автомобильный тоннель «Кросс-Харбор» под проливом Виктория.

Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого участвуют в протестах. Они пытаются удерживать блокаду нескольких дорог, в том числе и «Кросс-Харбора» - живейшего из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города.

Между тем полиция оцепила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за ее пределы.

Как сообщал УНИАН, полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия.