The Economist: США проигрывают в битве против коррупции в Украине

Трамп подорвал все американские антикоррупционные усилия в Восточной Европе.

Дипломаты, которые давали показания в Конгрессе в течение последних двух недель, подчеркнули фундаментальную черту процесса импичмента Дональда Трампа: он начался с американской борьбы против коррупции в Восточной Европе. Сначала чиновник Госдепартамента Джордж Кент пояснил, что после революции в Украине в 2014 году США начали рассматривать коррупцию как важный инструмент российского влияния.

Продвижение верховенства закона было не только вопросом защиты прав человека. Этот процесс играл ключевую роль в американской политике безопасности, — пишет The Economist.

Потом бывший посол в Украине Мари Йованович вспомнила лиц, связанных с украинскими олигархами, которые уговаривали президента Дональда Трампа устранить ее с должности. Американский лидер, в свою очередь, требовал для себя вознаграждение в форме начала украинского расследования против сына Джо Байдена. И это тоже берет начало с того, что бывший вице-президент занимался вопросами установления верховенства закона в Восточной Европе.

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«США пытались бороться против коррупции в Украине, а украинская коррупция отбивалась», - пишет The Economist.

Теперь американские усилия, нацеленные против взяточничества в Центральной и Восточной Европе, в опасности. Администрация Трампа лишь временно поддерживала их. Тем временем, процесс импичмента проливает свет на поведение в Америке, которое она обычно осуждала в других точках мира. По словам неназванного республиканца и дипломата Госдепартамента, вред, который нанесла нынешняя американская администрация, «трудно оценить».

«Понадобятся десятилетия, чтобы восстановить доверие к нам. Другие страны видят, что в этом Белом доме есть все, против чего мы проповедовали», - сказал дипломат.

Жаль. Антикоррупционные активисты в бывших коммунистических странах полагались на американскую поддержку с конца Холодной войны. Помощь США давала опору расследованиям независимых СМИ, помогала в подготовке судей и прокуроров, а также в установлении прозрачных реестров для государственных закупок. Бюджет Госдепартамента для программ в Европе и Евразии в прошлом году составил 615 миллионов долларов. И это жизненное обеспечение для организаций гражданского общества. В Украине, Румынии и Молдове США поддерживали политиков, нацеленных на реформы, когда их атаковали олигархи. В Польше и Венгрии они поддерживали независимых судей, когда правящие партии пытались подавить суды.

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В начале последнего десятилетия отношения с Россией начали ухудшаться. И американские разведывательные службы начали присматриваться к потокам, через которые отмывались российские деньги.

«Коррупция использовалась как средство принуждения против внешних актеров. Она также заставляла страны НАТО и ЕС гнить изнутри», - сказала Виктория Нуланд, которая работала в администрации Барака Обамы.

Байден начал посещать страны Центральной и Восточной Европы, чтобы дать понять, что США теперь рассматривают коррупцию как проблему национальной безопасности.

"Мы всегда чувствовали, что у нас есть поддержка посольства США", - сказал антикоррупционный активист из Румынии и член Европарламента Кристиан Гинеа.

Америка и Евросоюз защищали жесткого румынского прокурора, когда ее начали атаковать из-за борьбы со взяточничеством. В Болгарии американское давление много раз помогало защитить общественные организации от репрессий правительства. Антикоррупционные усилия Вашингтона начали сокращаться в 2017 году, когда Весс Митчелл взял на себя ответственность за политику Госдепартамента в Восточной Европе.

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Он был убежден, что жесткая критика коррупции вредила его дипломатии, толкая Венгрию, Румынию и Болгарию в руки России. В начале года Митчелл подал в отставку. Но несмотря на то, что много американских послов продолжали продвигать антикоррупционную политику, они больше не были уверены в том, что Белый дом стоит за ними горой.

Вместо того, чтобы поддержать позицию своих посольств в отношении взяточничества, администрация Трампа начала подрывать ее. Отзыв Йованович и то, что Госсекретарь Майк Помпео не защитил ее, шокировало дипломатов. Ее преемник в Киеве Уильям Тейлор в показаниях рассказал о параллельном канале дипломатии, через который приближенные к американскому президенту люди смогли взять на себя политический процесс американского правительства.

Похожая ситуация возникла в Венгрии, где посол, которого Трамп назначил по политическим соображениям, организовал премьер-министру Виктору Орбану визит в Белый дом. Это произошло в обход чиновников, которые хотели держать на «коротком поводке» коррумпированное пророссийское правительство Венгрии.

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В Украине антикоррупционные реформаторы, которых США поддерживали на протяжении многих лет, получили удар от американской драмы с импичментом. Защитники Трампа выдвинули безосновательные обвинения против «Центра противодействия коррупции». Ранее эту организацию украинские чиновники тоже пытались обвинить во взяточничестве. Сеть ботов в социальных сетях, которая поддерживала Трампа, начала распространять теории заговора о директоре организации Дарии Каленюк.

«Впервые мы получили удар хорошо организованной кампании обливания грязью из Америки. Обычно нечто подобное делают клептократы в Украине», - сказала она.