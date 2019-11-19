Politico: Франция предложила новые правила вступления стран в Евросоюз

Париж предлагает создать процедуру из семи этапов, из которой ЕС может выйти в любой момент.

Франция хочет изменить правила принятия новых стран в ЕС. В документе объемом две с половиной страницы с приложениями Париж призывает заменить действующую процедуру, которая разделяет Acquis communautaire союза (правовая система, включающая соглашения, правила и законы) на 35 разделов.

Как объясняет Politico, сейчас страны-участницы путем анонимного голосования должны поддержать формальное начало переговоров о принятии нового члена. После этого кандидаты на вступление начинают работу с Еврокомиссией с целью уравнять свои национальные законы с Acquis communautaire. Когда этот этап завершается, стороны составляют соглашение о вступлении, которую должен одобрить Совет ЕС. Соглашение должны ратифицировать все страны-участницы.

Читайте такжеВ Евросоюзе отказались начать переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании

Теперь Франция предлагает заменить эту процедуру новым процессом, который будет состоять из семи этапов с «более жесткими условиями для эффективного приближения к европейским нормам и стандартам». Кроме того Париж хочет добавить компонент «реверсивности», который позволит ЕС выйти из переговоров о членстве, если правительство страны-кандидата отступит от стандартов ЕС.

«После открытия процесса переговоров интеграционный процесс больше не будет опираться на одновременный запуск большого количества тематических разделов. Зато будет несколько последовательных этапов, которые образуют целостные политические блоки», - говорится во французском документе.

«Завершение страной переговоров относительно каждого этапа будет открывать возможности участия в программах ЕС, позволит участвовать в определенных секторальных политиках, а также получать доход от определенного финансирования», - предлагают в Париже.

Читайте такжеСенат США поддержал вступление Северной Македонии в НАТО

Свои идеи Франция выразила после того, как оказалась в центре спора во время недавнего саммита Совета ЕС. Во время него президент Эммануэль Макрон заблокировал предложение открыть переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией. Франция была не единственной страной, которая выступила против расширения ЕС. Однако, ее голос стал наиболее влиятельным. Частично французская сторона объяснила свою позицию тем, что действующий процесс принятия стран в ЕС несовершенен и требует пересмотра.

Предложения Парижа по изменению процедуры уже вызвали мощное сопротивление в Брюсселе. Дипломаты ЕС убеждены, что таким образом французская сторона пытается оправдать блокирование переговоров с Албанией и Северной Македонией. А советники Макрона не понимают, насколько большую поддержку получили эти страны-кандидаты. Один из брюссельских дипломатов убежден, что Франция лишь хочет получить возможность блокировать любое расширение ЕС.