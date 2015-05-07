The Daily Mail: Если россияне не избавятся от культа Сталина, то история с режимом тирана может повториться

Об этом пишет Джей Акбар в своей статье "Реабилитация Сталина: Путин переписывает историю, чтобы убедить почти половину россиян, что диктатор с манией величия был просто человеком с "благими намерениями", опубликованной на сайте газеты The Daily Mail.

И ведущий историк говорит, что руководство страны преподносит военного тирана как "сильного лидера", который привел Советы к победе во Второй мировой войне и способствовал индустриализации страны.

Теперь новые доказательства предполагают, что "постоянно осуществляется реабилитация Сталина", сказал ведущий историк.

Одна группа правозащитников, которая специализируется на жертвах сталинской эпохи, считает, что за время его режима десять миллионов человек умерли от голода, более пяти миллионов были перемещены и шесть-семь миллионов были арестованы по политическим причинам.

Никита Петров, представитель одной из самых известных в России правозащитной организации "Мемориал", говорит, что это "признак невыученных уроков истории".

Он добавил, что это исходит от "нежелания посмотреть на себя и честно признаться, что мы выбрали неправильный путь, и что наша страна совершила множество преступлений против собственного народа и народов соседних государств".

Петров говорит, что это чувство, которое исходит от лидеров страны –тоскующих по дням, когда СССР был сверхдержавой - уже просочилось ко многим гражданам.

Теперь 45 процентов людей считают, что человеческие "жертвы" при Сталине, были оправданы великими целями страны, согласно данным исследования, проведенного уважаемым Левада-центром.

Это число возросло с 27 процентов в октябре 2008 года, а число людей, которые оценивали Сталина негативно, сократилось на 20 процентов с 43 процентов в 2001 году.

Путин двойственно высказывался о роли Сталина, осуждая "омерзительность" спонсируемого государством террора, но заявляя, что его режим нельзя сравнивать с нацистской Германией.

"Сталинский режим никогда не был направлен на уничтожение целых этнических групп", сказал президент России во время прямой линии по телевидению в прошлом месяце.

С тех пор, как президент Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, появился растущий хор россиян, которые положительно высказываются о роли советского тирана в истории.

Это отношение так резко изменилось на фоне патриотического пыла, разжигаемого контролируемыми государством СМИ, некоторые аналитики говорят о медленной "реабилитации Сталина".

Изменение в том, как россияне воспринимают советского лидера, стало центром внимания в преддверии празднования в России советской победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Баннеры с изображением Сталина - имя которого неразрывно связано с историей конфликта, известного в России как Великая Отечественная война - были замечены в Москве и Магадане, бывшем транзитном пункте обширной сети сталинских лагерей.

Точное число смертей во время сталинского режима остается предметом дискуссий, но, по данным правозащитной группы "Мемориал", около десяти миллионов человек умерли от голода, более пяти миллионов были перемещены, и около шести-семи миллионов были арестованы по политическим причинам.

Но студент-юрист Михаил Косырев, – который раньше негативно относился к Сталину – говорит, что его отношение резко изменилось в последние годы, и настаивает на том, что у него были хорошие намерения.

29-летний парень сказал: "За последние пять лет я часто смотрел по телевизору документальные фильмы о Сталине, о том времени, и узнал о нем намного больше".

"И теперь у меня нет каких-либо негативных чувств по отношению к нему. У него были благие намерения".

Многие аналитики предупреждают, что если россияне не избавятся от культа Сталина в своей системе, то история может повториться.

Онлайн-издание "Газета" пишет: "Пока история в России представлена ​​как цепь триумфов и побед над врагами, без честного отношения к ошибкам и преступлениям наших предков, у нас не будет никаких гарантий того, что репрессии не повторятся".

Но студент юридического факультета Косырев, похоже, не убежден. Он говорит, что, как и Путин, который оказался заложником в борьбе интересов с Западом, Сталин также руководствовался интересами своей страны.

"Я вижу, что происходит в Украине, как Америка оказывает давление на нас с помощью Украины, и я думаю, что тогда было не легче, и у него не было другого выхода".