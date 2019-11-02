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Турция собирается вернуть в Европу задержанных боевиков ИГ: мы – не отель

20:39, 02 ноября 2019
Мир
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Турция хочет вернуть боевиков ИГ в ЕС / Wikipedia

Власти Турции намерены вернуть в Европу задержанных при наступлении на севере Сирии боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), являющихся гражданами европейских стран.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы – не отель ни для одного члена ИГ», – заявил сегодня в Анкаре министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Читайте такжеТурция и Россия начали совместное патрулирование на северо-востоке СирииОдновременно он раскритиковал решение нескольких европейских государств, в частности, Великобритании и Нидерландов, лишать гражданства подозреваемых в членстве в «Исламском государстве». По мнению Сойлу, такие меры «неприемлемы и безответственны». Данных о числе задержанных на севере Сирии европейцев он не сообщил.

Как сообщалось, 9 октября власти Турции начали военное наступление на северные регионы Сирии, широко критиковавшееся другими странами.

17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после продолжительных переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом согласился на пятидневное перемирие, чтобы дать курдским формированиям возможность покинуть «зону безопасности» на севере Сирии. Турецкий лидер также обещал полностью остановить военную операцию в том случае, если все бойцы SDF покинут 30-километровую полосу вдоль турецкой границы в установленный срок.

22 октября Эрдоган и президент РФ Владимир Путин по итогам длительных переговоров в Сочи подписали меморандум. Согласно этой договоренности, бойцы из курдской группировки YPG должны были покинуть 30-километровую зону безопасности к 29 октября. Россия заявляет, что эта договоренность выполнена. Турция пригрозила возобновить военную операцию против YPG, которую она считает террористической группировкой, если ее бойцы не покинут пределов зоны безопасности.

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Теги: #Турция#Исламское государство