В ГСЧС заявили о готовности вылететь в Непал для спасательной операции

Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на и.о. председателя ведомства Зоряна Шкиряка.

По его словам, «квалифицированные психологи нашей службы имеют опыт помощи пострадавшим в таких случаях и также готовы оказать экстренную поддержку пострадавшим. При необходимости, в зоне землетрясения может быть развернут и мобильный госпиталь ГСЧС».

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Как известно, в результате землетрясения в Непале магнитудой 7,9 погибли более 3 тыс. 700 человек, еще свыше 6,5 тыс. человек пострадали. По данным МИД, в Непале находятся 155 граждан Украины.