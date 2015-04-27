В ГСЧС заявили о готовности вылететь в Непал для спасательной операции
14:44, 27 апреля 2015Мир
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Спецподразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям находятся в полной готовности и по решению руководства государства могут присоединиться к спасательным работам и эвакуации украинцев из Непала.
REUTERS
Об этом сообщает ГСЧС со ссылкой на и.о. председателя ведомства Зоряна Шкиряка.
По его словам, «квалифицированные психологи нашей службы имеют опыт помощи пострадавшим в таких случаях и также готовы оказать экстренную поддержку пострадавшим. При необходимости, в зоне землетрясения может быть развернут и мобильный госпиталь ГСЧС».
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Как известно, в результате землетрясения в Непале магнитудой 7,9 погибли более 3 тыс. 700 человек, еще свыше 6,5 тыс. человек пострадали. По данным МИД, в Непале находятся 155 граждан Украины.
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