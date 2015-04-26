Из-за серии взрывов в Багдаде погибли 12 человек
Иракские власти сообщают о как минимум 12 погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье в столице страны Багдаде и его окрестностях.
По словам местного представителя полиции, которого цитирует Associated Press, первый взрыв прогремел в коммерческом районе, в центре Багдада - погибли пять человек и еще 15 получили ранения. Три человека были убиты и 13 ранены в результате срабатывания взрывчатки в автомобиле в районе Амиль на юго-западе Багдада, передает Радио Свобода.
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Также, по сообщениям, четыре человека погибли и по меньшей мере девять были ранены из-за взрыва в городе Махмудия в 30 километрах к югу от столицы Ирака.
Боевики «Исламского государства» и другие суннитские экстремисты считают виновниками практически ежедневных взрывов в Ираке правительственные силы безопасности и членов шиитского большинства.
Правительственные войска обвиняют боевиков в дестабилизации ситуации, и пытаются выбить представителей «Исламского государства» с западной и северной части Ирака, в отдельных операциях помощь ранее оказывали воздушные силы США.