Из-за серии взрывов в Багдаде погибли 12 человек

По словам местного представителя полиции, которого цитирует Associated Press, первый взрыв прогремел в коммерческом районе, в центре Багдада - погибли пять человек и еще 15 получили ранения. Три человека были убиты и 13 ранены в результате срабатывания взрывчатки в автомобиле в районе Амиль на юго-западе Багдада, передает Радио Свобода.

Читайте такжеВ результате взрывов в Багдаде погибли 33 человека

Также, по сообщениям, четыре человека погибли и по меньшей мере девять были ранены из-за взрыва в городе Махмудия в 30 километрах к югу от столицы Ирака.

Боевики «Исламского государства» и другие суннитские экстремисты считают виновниками практически ежедневных взрывов в Ираке правительственные силы безопасности и членов шиитского большинства.

Правительственные войска обвиняют боевиков в дестабилизации ситуации, и пытаются выбить представителей «Исламского государства» с западной и северной части Ирака, в отдельных операциях помощь ранее оказывали воздушные силы США.