Адвокат Трампа рассказал о переговорах по расследованию вмешательства Украины в выборы США
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани недавно встретился в Нью-Йорке с бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, который ранее заявлял о вмешательстве Украины в американские выборы на стороне Хиллари Клинтон.
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"Телиженко был в Вашингтоне, он приехал в Нью-Йорк, и мы провели большую часть дня вместе", - сказал Джулиани Washington Post.
Вместе с тем Джулиани уклончиво ответил на вопрос о том, какие вопросы он обсуждал с Телиженко. "Когда мне будет что сказать, я это скажу", - подчеркнул адвокат Трампа.
Кроме того, сам Телиженко подтвердил Washington Post свою встречу с Джулиани, заявив: "Мы говорили об американо-украинских отношениях и политике в Вашингтоне и Украине".
Издание отмечает, что встреча связана с намерением Трампа доказать, что демократы работали с официальным Киевом во время выборов 2016 года против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.
Как сообщал УНИАН, ранее Джулиани заявлял, что нового главу украинского государства окружают враги Соединенных Штатов и лично Трампа.