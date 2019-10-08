США ввели санкции в отношении Китая из-за притеснений уйгуров

Под санкции попали 28 правительственных и коммерческих организаций.

США ввели санкции в отношении Китая, вызванные притеснением уйгуров. Под штрафные меры попали 28 правительственных и коммерческих организаций. Санкции означают ограничения на поставки этим компаниям американской продукции.

Читайте такжеPolitico: Украинцев в Польше ждет работа, но не безопасностьОб этом пишет DW со ссылкой на сообщение министерства торговли США.

Тем самым Вашингтон гарантирует, что технологии из США, «выращенные в среде личной свободы и частного предпринимательства, не будут использованы для подавления беззащитных меньшинств».

По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты «не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая».

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Трамп пригрозил «полностью разрушить» экономику Турции.