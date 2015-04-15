Польша усилит охрану границы с Калининградской областью

Речь идет о подразделениях, расположенных на Вармии и Мазурах, сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Представленные недавно планы парламентского комитета по вопросам обороны включают усиление польских боевых сил у северной и восточной границы.

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Планы находятся в стадии концептуальной разработки и касаются, прежде всего, 16 Поморской механизированной дивизии, в состав которой входят единицы с местности Бартошице, Бранева, Гижицко, Лидзбарка Варминского, Венгожево, сообщает Росбалт.

По сообщениям прессы, рассматриваются, в частности, предоставление пусковых устройств Homar, транспортеров Rosomak и самоходных пушек Krab.

"Я не хочу говорить о деталях, потому что это все еще слишком рано. Указано направление изменений, и мы будем последовательно направляться в эту сторону. Заказ данного оборудования-это процесс длительный. Оно не лежит на полке в магазине", — заявил в интервью газете Wyborcza полковник Томаш Шулейко, пресс-секретарь Генерального штаба войска польского.